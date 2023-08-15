الخطوط الليبية تغير وجهة رحلتين بين القاهرة ومعيتيقة إلى مطار مصراتة

العنوان-طرابلس

قررت الخطوط الجوية الليبية تعديل مسار رحلتين كانتا مقررتين بين مطاري القاهرة ومعيتيقة الدوليين، لتتراجع عن إلغائهما كما أعلنت في وقت سابق.

وغيرت الشركة وجهة الرحلتين، اليوم الثلاثاء، إلى مطار مصراتة الدولي بسبب إغلاق مطار معيتيقة لأسباب خارجة عن إرادتها.

وأوضحت الشركة أن موعد إقلاع الرحلة مصراتة – القاهرة (LN202) سيكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، وموعد إقلاع رحلة العودة القاهرة – مصراتة (LN203) سيكون الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

وطالبت الخطوط الليبية من الركاب الحضور داخل مطار مصراتة قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات.

وفي سياق متصل، قررت الخطوط الجوية الأفريقية نقل رحلاتها اليوم من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة نظرا للظروف الراهنة والخارجة عن إرادة الشركة.

وأكد شهود في منطقة عين زارة لصحيفة العنوان، اليوم الثلاثاء، تواصل الاشتباكات في طرابلس بين قوات “الردع” و”اللواء 444 قتال”.

واندلعت المواجهات، مساء أمس الإثنين، عقب قيام قوات الردع باختطاف العقيد محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال من مطار معيتيقة الدولي. واستخدمت في المواجهات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.