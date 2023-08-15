سفير ألمانيا يدعو جميع الأطراف في ليبيا لوقف العنف

دعا سفير ألمانيا لدى ليبيا مايكل أونماخت جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف العنف ووقف التصعيد.

وأعاد سفير ألمانيا عبر صفحته بموقع تويتر نشر بيان للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي قائلا “أضم صوتي إلى دعوة الممثل الخاص للأمين العام وأحث جميع الأطراف على وقف العنف ووقف التصعيد”.

وأعرب باتيلي في بيانه عن القلق العميق إزاء التطورات الأمنية الجارية في العاصمة طرابلس، وذكر جميع الأطراف بضرورة إيلاء الأولوية القصوى لحماية المدنيين.

وحث باتيلي جميع الأطراف على وقف التصعيد واحترام رغبة الشعب الليبي وتطلعه إلى السلام والاستقرار مضيفا تذكرنا الأحداث الحالية بالضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق سياسي واسع يمهد الطريق للانتخابات ولتوحيد مؤسسات الدولة.