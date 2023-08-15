الأمين: الوضع الحالي في طرابلس دليل على واجهة الاستقرار الزائف التي تُباع منذ فترة

ليبيا – طالب المرشح الرئاسي فضيل الأمين، بتوقف الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس على الفور وخفض التصعيد.

‏الأمين وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أكد أن الاضطراب دائما صديق الديكتاتوريين والطغاة.

‏ورأى أن الوضع الحالي في طرابلس هو دليل أو دليل آخر على واجهة الاستقرار الزائف التي تُباع منذ فترة وفي الوقت الذي يتم فيه اتخاذ خطوات من قبل مجلس النواب والدولة من خلال لجنة 6 + 6 للوصول إلى انتخابات وطنية وسلطة تنفيذية موحدة للقيام بذلك.

ونوه إلى أن ‏الراغبين في الإبقاء على الوضع الراهن والحفاظ على قبضتهم على السلطة مستعدون دون تردد لإشعال الصراع ودق إسفين بين الجماعات المسلحة.