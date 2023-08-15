مطالب أمريكية وبريطانية بسرعة وقف التصعيد العسكري في العاصمة الليبية

عبرت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة عن قلقهما البالغ، إزاء أعمال العنف في طرابلس، مطالبتين بالتراجع الفوري عن التصعيد في العاصمة الليبية.

وقالت السفارة الأمريكية في طرابلس، في تغريدة على تويتر: “نشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة في طرابلس”.

وأضافت: “نحث على التراجع الفوري عن التصعيد من أجل الحفاظ على المكاسب الليبية الأخيرة نحو الاستقرار والانتخابات”.

وقالت السفارة البريطانية لدى ليبيا، إنها تشعر بقلق عميق إزاء رؤية اشتباكات عنيفة في طرابلس، داعية إلى حماية أرواح المدنيين باعتبار ذلك أمر بالغ الأهمية.

وأكدت السفارة عبر تويتر، إنها تشارك البعثة الأممية في دعوة جميع الأطراف إلى وقف التصعيد فورا والدخول في حوار.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات بين قوات جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وقوات اللواء 444 قتال، تسبب في ترويع سكان المدينة وإغلاق منشآتها العامة فضلاً عن الخسائر المادية والبشرية التي لم تحصى حتى الآن.

واندلعت الاشتباكات على خلفية اختطاف قوات جهاز الردع لآمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجه إلى مدينة مصراتة لحضور حفل تخرج.

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وسمع دوي إطلاق النار في مناطق متفرقة في طرابلس منها بجوار مول الملكية في عين زارة وبجوار مستشفى طرابلس الطبي وسيمافرو بطريق الشط وغيرها من المناطق.

وتبادل الفصيلان إعلان أسر عدد من قواتهم، حيث أعلن جهاز الردع أسر سرية كاملة بكامل أسلحتها وعتادها، وعلى الجانب الآخر أعلن اللواء 444 أسر مجموعة تابعة لميليشيا القضائية الموالية لجهاز الردع في عين زارة.