“أبو جناح” يدعو طرفي النزاع في طرابلس الدخول في هدنة

الوطن|متابعات

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة بالحكومة منتهية الولاية رمضان أبو جناح، طرفي النزاع في طرابلس إلى الدخول في هدنة، كي تتمكن فرق الإنقاذ والإخلاء من إجلاء المدنيين والجرحى والمرضى والقتلى، وذلك في الوقت الذي تجدّد فيه وزارة الصحة دعوتها لطرفي النزاع المسلح المندلع جنوب العاصمة طرابلس، لتوفير ممرات آمنة لفرق الإخلاء والإنقاذ والطوارئ لإنقاذ المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات.

وأكدت وزارة الصحة المنتهية أن استهداف رجال وسيارات الإسعاف أثناء تأديتهم لواجباتهم، يعدّ خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويحول دون إنقاذ أرواح المواطنين .