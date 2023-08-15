ناطق حكومة الوحدة الوطنية يوضح بشأن الاتفاق على تسليم محمود حمزة لجهة آمنية محايدة

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، الاتفاق على تسليم آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة إلى جهة أمنية محايدة.

وقال حمودة في تصريحات اعلامية أنه سيتم ايقاف الاشتباكات بعد اجتماع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بأعيان سوق الجمعة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل جديدة حول اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزير الداخلية عماد الطرابلسي مع قيادات من مدينة طرابلس واعيان سوق الجمعة .

وبحسب المصادر بعد اجتماع جمع بين الدبيبة ووزير الداخلية عماد الطرابلسي مع قيادات من مدينة طرابلس واعيان سوق الجمعة تم الاتفاق على نقل آمر اللواء 444 محمود حمزة من قبل قوة تتبع الداخلية والتحفظ عليه في مقر يتبع الدعم والاستقرار لإستكمال التحقيقات معه من قبل المدعي العسكري .

وبتعليمات من وزير الداخلية ستنتشر قوة تابعة للداخلية لفض الاشتباكات الدائرة بين جهاز الردع واللواء 444 في العاصمة طرابلس .

وفي السياق، كشف عبد الله اللافي أن المجلس الرئاسي في اجتماع مستمر منذ الأمس لوقف القتال الجاري وبدأنا في التواصل مع طرفي النزاع وهناك بوادر استجابة من كليهما لإنهاء الإشكال القائم.