الهلال الأحمر الليبي: لا توجد أي إصابات بين العائلات التي تم إخلاؤها

أكد مدير مكتب الإعلام بالهلال الأحمر الليبي “توفيق شكري”، أنه “منذ بداية الاشتباكات قمنا بتشكيل غرفة عمليات خاصة”.

وقال شكري، في تصريح صحفي، إنه “صباح اليوم طالبنا بتهدئة الوضع حتى نقوم بإخراج العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات”.

وتابع؛ “استطعنا الوصول للعائلات العالقة بمناطق السدرة وصلاح الدين، ومن ثم توجهنا نحو منطقة الفرناج لإخلاء باقي العائلات”.

وأردف شكري، “إلى الآن يعتبر الوضع جيد بالنسبة للعائلات التي تم إخلائها لا توجد أي إصابات”.

وختم موضحًا؛ “شددنا أكثر من مرة على احترام متطوعين الهلال الأحمر من جميع الأطراف حتى نتمكن من الوصول لكل العائلات العالقة”.