وزير الخارجية المصري ونظيره السعودي يبحثان الملف الليبي

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن الجانبين بحثا خلال لقائهما في القاهرة التطورات التي تشهدها قضايا المنطقة وسبل تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية تجاهها، وفى مقدمتها الأوضاع في كل من السودان، وليبيا، واليمن، وسوريا.

وأكد الوزيران على ضرورة الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات المختلفة بالمنطقة حفاظاً على الأمن القومي العربي، وبحيث تكون الحلول المطروحة لتلك القضايا عربية خالصة، ويتسنى لشعوب المنطقة أن تحدد مصيرها بنفسها على نحو يُلبي طموحاتها في إرساء الاستقرار وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة القادمة دعماً للقضايا العربية، ولتعزيز آليات التعاون والتضامن بين البلدين الشقيقيّن.