وزارة الصحة بحكومة الوحدة تدعو لتوفير ممرات آمنة لإنقاذ المدنيين العالقين بمناطق الاشتباكات بطرابلس

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طالبت وزارة الصحة بحكومة الوحدة، اليوم الثلاثاء، طرفي النزاع المسلح المندلع جنوب طرابلس، إلى توفير ممرات آمنة لفرق الإخلاء والإنقاذ والطوارئ لإنقاذ المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات.

ودعا، نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة، رمضان أبو جناح، طرفي النزاع إلى الدخول في هدنة، كي تتمكن فرق الإنقاذ والإخلاء من إجلاء المدنيين والجرحى والمرضى والقتلى.

وأكدت الوزارة على أن استهداف رجال وسيارات الإسعاف أثناء تأديتهم لواجباتهم، يعدّ خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويحول دون إنقاذ أرواح المواطنين الموجودين في مناطق الاشتباكات.