المقري: في طرابلس جريمة بشعة تشارك فيها الأجهزة الحاكمة الفاسدة

أكد عبد الله ميلاد المقري، الكاتب والمحلل السياسي، أنه “في طرابلس جريمة إنسانية بشعة تشارك، فيها الأجهزة المجرمة الفاسدة الحاكمة، في مدينة طرابلس، وترتكبها باسم المجلس الرئاسي الذي يجب أن يحاكم رئيسه والأعضاء”.

وقال المقري، في تدوينة بفيسبوك قائلًا “عندما يتم لليوم الثاني ارتكاب جرائم القتل من قبل التنظيمات المسلحة التي يتفوه المنفي أنها تتبعه، وغيرها تتبع حكومة الوحدة الوطنية، وهذا ما يحدث داخل مدينة طرابلس تحت عويل النساء وصراخ الأطفال”.

وأردف؛ “باستثناء الهلال الأحمر الذي يتعرض منتسبوه للقذائف الطائشة”، لافتًا “أما أصحاب النياشين العسكرية في العاصمة طرابلس فهم خانعون دون أي حراك لمنع هذا الوجود الميليشيوي المستمر في السيطرة على طرابلس”.

وختم موضحًا؛ أنه “مع انضمام الميليشيات السورية والجنود الأتراك في إطلاق النيران في كل الاتجاهات ولا يهمهم الليبين طالما ،تصل مكافأتهم بالدولار إلى تركيا مشوهة برائحة الدم الليبي”.