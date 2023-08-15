نقل آمر اللواء 444 قتال من معيتيقة إلى جهاز دعم الاستقرار

أكدت مصادر متطابقة نقل آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة من مكان احتجازه في جهاز الردع بمعيتيقة إلى مقر جهاز دعم الاستقرار برئاسة غنيوة الككلي.

جاء ذلك بموجب اتفاق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي مع قيادات من مدينة طرابلس وأعيان سوق الجمعة على تسليم آمر اللواء 444 لجهة أمنية محايدة.

وأكدت المصادر أن قوة تابعة لوزارة الداخلية ستباشر عملية فض الاشتباكات المتواصلة جنوب العاصمة طرابلس.

ولفت المصادر إلى أن القائد الأعلى للجيش أمر بالوقف الفوري للأعمال القتالية وعودة جميع الآليات المسلحة إلى مقراتها دون أي قيد أو شرط والتزام جميع الأطراف بعدم القيام بأي إجراءات عسكرية من شأنها المساس بالسلم في العاصمة وتؤدي إلى تصعيد النزاع وزيادة معاناة المدنيين.

وتندلع اشتباكات منذ أمس الاثنين بين قوات الردع واللواء 444 عقب قيام قوات الردع باحتجاز آمر اللواء 444 بمطار معيتيقة وإنزاله من إحدى الطائرات عندما كان يحاول السفر خارج البلاد.