بوتين: سياسات الغرب وتحديدا منذ الهجوم على ليبيا أصبحت تهدد الاستقرار

الوطن|متابعات

قل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن منطقة الساحل والصحراء في إفريقيا باتت تحت تهديد الإرهاب بفعل سياسات الغرب وتحديدا منذ الهجوم على ليبيا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن “بوتين” قوله : أن المناقشات المفتوحة حول إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب ، مهمة في سياق تشكيل عالم متعدد الأقطاب، مبينا أن معظم الدول اليوم مستعدة للدفاع عن سيادتها ، الأمر الذي سيسهم في حل كثير من القضايا.

و أكد بوتين ثقته في أن مؤتمر موسكو للأمن سيسهم في تعزيز التعاون مع شركاء روسيا.