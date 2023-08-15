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بوتين: سياسات الغرب وتحديدا منذ الهجوم على ليبيا أصبحت تهدد الاستقرار

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

قل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن منطقة الساحل والصحراء في إفريقيا باتت تحت تهديد الإرهاب بفعل سياسات الغرب وتحديدا منذ الهجوم على ليبيا.

ونقلت وكالةسبوتنيكالروسية عنبوتينقوله : أن المناقشات المفتوحة حول إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب ، مهمة في سياق تشكيل عالم متعدد الأقطاب، مبينا أن معظم الدول اليوم مستعدة للدفاع عن سيادتها ، الأمر الذي سيسهم في حل كثير من القضايا.

و أكد بوتين ثقته في أن مؤتمر موسكو للأمن سيسهم في تعزيز التعاون مع شركاء روسيا.

الوسوم

#افريقيا فلاديمير بوتين ليبيا

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الوطن الليبية

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