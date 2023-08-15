“اوحيدة” يناقش عودة النازحين والمهجرين الى بلدية مرزق

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة اوحيدة ” بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي المجلس التسييري لبلدية مرزق لمناقشة عودة النازحين والمهجرين من كافة التركيبات الاجتماعية بالمدينة لديارهم والمصالحة الوطنية وجبر الضرر بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية .

و دعا المجلس التسييري لبلدية مرزق النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لزيارة المدينة والوقوف على الأوضاع الأمنية والانسانية بها .

وقدم المجلس التسييري لبلدية مرزق درع “العطاء والتميز” للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب تقديراً لجهوده في إرساء السلام والاستقرار والتنمية بالجنوب .