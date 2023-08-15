الخطوط الليبية تعدل مسار رحلتين بين (القاهرة – معيتيقة) بسبب اشتباكات طرابلس

عدلت الخطوط الجوية الليبية، مسار رحلتين، كانتا مقررتين بين مطاري القاهرة ومعيتيقة الدوليين، لتتراجع عن إلغائهما كما أعلنت في وقت سابق.

وحسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، غيرت الشركة وجهة الرحلتين إلى مطار مصراتة الدولي، بسبب إغلاق مطار معيتيقة لأسباب خارجة عن إرادتها.

وأضاف البيان أن موعد إقلاع الرحلة مصراتة – القاهرة (LN202) سيكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، وموعد إقلاع رحلة العودة القاهرة – مصراتة (LN203) سيكون الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

وطلبت الخطوط الليبية من الركاب الحضور داخل مطار مصراتة قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات.

واليوم، قررت الخطوط الجوية الأفريقية نقل رحلاتها اليوم من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة، نظراً للظروف الراهنة والخارجة عن إرادة الشركة.

وأشارت إلى إقلاع الرحلة 970 (مصراتة – إسطنبول) في الثانية والنصف ظهرا، ورحلة 436 (مصراتة – الإسكندرية) في الرابعة عصرا، ورحلة 454 (مصراتة – تونس) في السابعة إلا خمس دقائق مساء.

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وشهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات بين قوات جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وقوات اللواء 444 قتال، تسبب في ترويع سكان المدينة وإغلاق منشآتها العامة فضلاً عن الخسائر المادية والبشرية التي لم تحصى حتى الآن.

واندلعت الاشتباكات على خلفية اختطاف قوات جهاز الردع لآمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجه إلى مدينة مصراتة لحضور حفل تخرج.

وسمع دوي إطلاق النار في مناطق متفرقة في طرابلس منها بجوار مول الملكية في عين زارة وبجوار مستشفى طرابلس الطبي وسيمافرو بطريق الشط وغيرها من المناطق.

وتبادل الفصيلان إعلان أسر عدد من قواتهم، حيث أعلن جهاز الردع أسر سرية كاملة بكامل أسلحتها وعتادها، وعلى الجانب الآخر أعلن اللواء 444 أسر مجموعة تابعة لميليشيا القضائية الموالية لجهاز الردع في عين زارة.

وأعلنت شركات الطيران عن تعليق رحلاتها إلى مطار معيتيقة بعد إغلاق المجال الجوي جراء الاشتباكات وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة.

كما أعلنت جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري بكافة كلياتها اليوم الثلاثاء بسبب الاشتباكات الجارية، وتم إيقاف فعاليات ليالي طرابلس بالمدينة القديمة التي ترعاها حكومة الوحدة.