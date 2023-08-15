حماد يفتتح غرفة العمليات الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات ومراكز الاقتراع

الوطن|متابعات

افتتح رئيس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، غرفة العمليات الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات ومراكز الإقتراع، بداخل مقر الادارةالعامة للعمليات الأمنية، بمدينة بنغازي ، بالإضافة للإطلاع على المنظومة الأمنية الخاصة بالمطلوبين والمجرمين، التي أنشأ بها تطبيقالكتروني على الهاتف المحمول خاص بالبلاغات، ومنظومة المركبات الآلية المسروقة التي يمكن تتبعها عن طريق رقم اللوحة الخاصة بالمركبةالمسروقة بخاصية التتبع بالكاميرات.

وأثنى رئيس الوزراء، على المحاكاة التي قامت بها الإدارة العامة للعمليات الأمنية في تأمين العمليات الانتخابية ومراكز الاقتراع بكافة أشكالها سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو مجالس بلدية، وذلك إيمانا من رئيس الوزراء بأن العملية الانتخابية هي أهم ملف يتصدر أولويات الحكومة.