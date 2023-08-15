الدبيبة يُطالب الحداد والطرابلسي بالتدخل لفض اشتباكات طرابلس

كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ورئيس الأركان العامة بطرابلس محمد الحداد، بالتدخل لفض الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

وبحسب خطاب الدبيبة طالب بنشر عناصر أمنية من الشرطة، والعمل على استتباب الأمن، والتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم والجهات ذات العلاقة.

وفي السياق، افادت مصار مطلعة على أن هناك جهود كبيرة واجتماعات مكثفة منذ بدء الإشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس يقوم بها المجلس الرئاسي مع أعيان طرابلس وسوق الجمعة مع الدبيبة والحداد وكافة قادة الكتائب المسلحة وافضت لحلحلة الوضع القائم والوضع في تحسن .