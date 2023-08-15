خارجية قطر: ندعو لتجنب التصعيد وتجاوز الخلافات بالحوار

أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا تعرب فيه عن قلقها البالغ من التطورات التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، بالإضافة إلى دعوتها لتجنب كافة الأطراف التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتجاوز الخلافات بالحوار وتجنب المدنيين تبعات المواجهات .

وعبرت دولة قطر عن دعمها للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها وتحقق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار، بالإضافة للدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بما يحقق السلام والاستقرار فيها .