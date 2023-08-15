ناصر سعيد: لا يليق الدخول في معارك انتخابية وهمية والوطن يتمزق

أكد المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية، ناصر سعيد، أن “المهام الجسيمة والعظيمة يقوم بها الوطنيين المؤمنين بوحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، وأهمية تحررها من قيود الاستعمار وعبث الظلاميين وأدوات المحتل العميلة”.

وقال سعيد، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إنه “على القيادات السياسية الوطنية القيام بدورها وحشد القوى الوطنية لقيادة العمل الوطني واستنهاض الهمم من أجل إستعادة الوطن وتحرير إرادة الليبيين”.

وأشار إلى أنه “لا مجال ولا يليق الدخول فى معارك سياسية وانتخابية وهمية والوطن يتمزق وقد يختفي”.

وختم موضحًا أن “التضحية من أجل القضية الوطنية واجب أخلاقي وديني ووطني”.