بالفيديو| اخر تطورات الوضع الامني في طرابلس.. استمرار للاشتباكات وتساقط للقذائف في طرابلس

أفاد شهود عيان مساء اليوم الثلاثاء أن الاشتباكات لا زالت مستمرة بين عناصر اللواء 444 قتال وقوة الردع الخاصة، على الرغم من نقل محمود حمزة من مقر الردع إلى دعم الاستقرار.

وبحسب الشهود انفجرت 4 قذائف بالقرب من جزيرة المدار في طرابلس، كما سقطت قذيفة عشوائية في منطقة زاوية الدهماني بالقرب من قصر الشعب.

وتداولت نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد كبيراً للدخان في مناطق الاشتباكات بالعاصمة طرابلس.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر اشتباكات قوية في منطقة الهضبة الشرقية بالعاصمة طرابلس .

وتداولت وسائل اعلام أن معاون آمر اللواء 444 قتال أمر قواته بوقف الأعمال القتالية بعد خروج محمود حمزة من مركز احتجازه بجهاز الردع.

وأشارت وسائل الاعلام إلى أن مختار الجحاوي توجه على رأس قوة عسكرية قادما الى العاصمة طرابلس .

على ذات السياق أكد أسامة علي الناطق باسم جهاز الاسعاف والطوارئ، أخراج جميع العائلات العالقة بعمارات الطبي وعددهم أكثر من 100 عائلة.

وأضاف اسامة “أخلينا مصحة قرة العين ومستشفى العاصمة بطريق الشوك، ونعمل على إخلاء مصحة الرويال”.