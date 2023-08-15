آخر التطورات .. وفاة شاب جراء الاشتباكات ورتل عسكري كبير يتجه إلى طرابلس

أفاد شهود عيان، مساء اليوم الثلاثاء عن توجه رتل كبير تابع لـ”قوة مكافحة الارهاب” بقيادة مختار الجحاوي إلى طرابلس قادمًا من مصراتة.

وأشار شهود العيان، أن رتل الجحاوي يضم عدد كبير من السيارات والآليات المسلحة والدبابات .

وفي السياق، افادت مصادر محلية على أن اشتباكات الردع وعناصر اللواء 444 قتال لازالت مستمرة وتنشط في منطقة زاوية الدهماني وعين زارة وجزيرة المدار .

وتوفي الشاب زياد المزوغي قبل قليل إثر سقوط قذيفة عشوائية علي منزلهم بالقرب من معسكر التكبالي الواقع بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس .

ويوم امس، أعلن جهاز الردع عن اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444 قتـال، مؤكداً أن عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة منذ مساء امس الاثنين حتى اليوم الثلاثاء .

وكلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ورئيس الأركان العامة بطرابلس محمد الحداد، بالتدخل لفض الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

وأعلن وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، رمضان بوجناح، حالة الطوارئ في جميع المستشفيات والمرافق الصحية، ودعا طرفي النزاع إلى هدنة للسماح لفرق الإنقاذ والإخلاء بإجلاء المدنيين والمرضى والجرحى، وجثث القتلى من مناطق الاشتباكات.

وبحسب خطاب الدبيبة طالب بنشر عناصر أمنية من الشرطة، والعمل على استتباب الأمن، والتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم والجهات ذات العلاقة.