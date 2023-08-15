جهاز الاستقرار يتسلم آمر اللواء 444 قتال من قبل جهاز الردع والاشتباكات لازالت متواصلة في طرابلس

العنوان

أكد مصدر من جهاز الاستقرار، اليوم الثلاثاء، وصول آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة إلى مقر الجهاز واستلامه من قبل رئيس الجهاز عبدالغني الككلي، وفق ما ذكر تلفزيون المسار.

ولازالت الاشتباكات في طرابلس مشتعلة بين اللواء 444 قتال، التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، وقوة الردع والشرطة القضائية التابعتان لوزارة الداخلية.

واندلع القتال مساء الإثنين على خلفية اعتقال قوة الردع والشرطة القضائية على آمر اللواء 444، محمود حمزة.

استمرار الاشتباكات

وأكد شهود، لصحيفة العنوان، أن دوي تبادل إطلاق النار، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة لازال يسمع في سماء طرابلس.

وطالبت وزارة الصحة بحكومة الوحدة، اليوم الثلاثاء، طرفي النزاع المسلح المندلع جنوب طرابلس، إلى توفير ممرات آمنة لفرق الإخلاء والإنقاذ والطوارئ لإنقاذ المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات.

ودعا، نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة، رمضان أبو جناح، طرفي النزاع إلى الدخول في هدنة، كي تتمكن فرق الإنقاذ والإخلاء من إجلاء المدنيين والجرحى والمرضى والقتلى.

وأكدت الوزارة، أن استهداف رجال وسيارات الإسعاف أثناء تأديتهم لواجباتهم، يعدّ خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويحول دون إنقاذ أرواح المواطنين الموجودين في مناطق الاشتباكات.