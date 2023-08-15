اعلان جديد من جامعة طرابلس بشأن الدراسة والامتحانات

أعلنت رئاسة جامعة طرابلس، اليوم الثلاثاء عن استمرار تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري ليومي الأربعاء والخميس واستئناف الامتحانات يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 م .

والاثنين، أعلنت جامعة طرابلس، تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري، اليوم الثلاثاء، عقب اندلاع مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية بين قوتين أمنيتين تتبع إحداهما لحكومة الوحدة الوطنية والأخرى للمجلس الرئاسي.

ومساء الاثنين، قال مصدر في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إن “مواجهات مسلحة اندلعت في أحياء بطرابلس بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، واللواء (444) التابع لحكومة الوحدة” على خلفية اعتقال الأول لأحد القادة التابعين للواء “444”.