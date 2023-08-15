السفارات لدى ليبيا تعرب عن قلقها بشأن الإشتباكات العنيفة بين الميليشيات في طرابلس

أكد سفير الاتحاد الاوروبي خوسية سابديل تأييده لمناشدة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لخفض التصعيد وحماية المدنيين.

وأضاف أن الممثلين السياسيين والجهات الفاعلة الأمنية تتحمل مسؤولية ضمان عدم استخدام العنف للمنفعة السياسية أو لتحقيق مكاسب ذاتية.

وأعربت السفارة الفرنسية في ليبيا عن بالغ قلقها إزاء الاشتباكات العنيفة التي اندلعت منذ مساء أمس في طرابلس وتأثيرها على السكان المدنيين.

وشددت السفارة الأمريكية لدى ليبيا على حماية أرواح المدنيين، داعية الى التوقف الفوري عن التصعيد للحفاظ على المكاسب الليبية الأخيرة نحو الاستقرار والانتخابات.

ومن جهتها أعربت سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندال عن قلقها إزاء رؤية الاشتباكات العنيفة في طرابلس وتؤكد على أهمية حماية أرواح المدنيين .