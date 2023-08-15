قيادات اللواء 444 تقرر استمرار العمليات العسكرية في طرابلس

أفادت مصادر صحفية، مساء اليوم الثلاثاء على أن قيادات اللواء 444 قتال قررت استمرار العمليات العسكرية لحين عودة آمره محمود حمزة إلى المقر الرئيسي.

وفي السياق، يواصل مجلسا الأعيان والبلدي سوق الجمعة اجتماعاتهم لتهدئة الأوضاع في طرابلس وبيان مرتقب لهما بالخصوص .

ويأتي ذلك عقب ان كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ورئيس الأركان العامة بطرابلس محمد الحداد، بالتدخل لفض الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر من جهاز دعم الاستقرار أنه وبمبادرة من رئيس الجهاز منذ ليلة البارحة تم التوصل لاتفاق بين الأطراف المتصارعة أفضى إلى استلام آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة من قبل الجهاز كطرف محايد حقناً للدماء.

وكانت مصادر رسمية أكدت نقل محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال من مكان احتجازه في جهاز الردع بمعيتيقة إلى مقر جهاز دعم الاستقرار برئاسة غنيوة الككلي كونه جهة أمنية محايدة.

ومساء الاثنين، قال مصدر في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إن “مواجهات مسلحة اندلعت في أحياء بطرابلس بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، واللواء (444) التابع لحكومة الوحدة” على خلفية اعتقال الأول لأحد القادة التابعين للواء “444”.