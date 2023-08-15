مستشفى طرابلس الطبي يطلق نداء استغاثة جراء الاشتباكات في محيطه

قال مدير مستشفى طرابلس الطبي عبد الحليم الشيباني، مساء اليوم الثلاثاء أن الأطقم الطبية ما تزال موجودة بالمستشفى والاشتباكات بين جهاز الردع واللواء 444 قتال لاتزال قائمة في محيطه .

وطالب مدير مستشفى طرابلس الطبي عبد الحليم الشيباني، بتوضيح من الجهات المسؤولة لإجلاء الأطقم الطبية مناشدًا في الوقت ذاته الى أن المستشفى يعاني نقصا في مخزون الدم خصوصا من فصيلة (O-).

ومساء الاثنين، قال مصدر في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إن “مواجهات مسلحة اندلعت في أحياء بطرابلس بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، واللواء (444) التابع لحكومة الوحدة” على خلفية اعتقال الأول لأحد القادة التابعين للواء “444” حيث لا زالت الاشتباكات مستمرة حتى الان .