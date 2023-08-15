هدوء حذر في العاصمة طرابلس إثر توقف الاشتباكات

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الثلاثاء أن العاصمة طرابلس تشهد حالة من الهدوء الحذر إثر توقف اشتباكات جهاز الردع واللواء 444 قتال في حين تطلق اعيرة نارية في الهواء بين حين وآخر .

وأشارت المصادر ان عناصر اللواء 444 قتال لم تنحسب من المناطق والمقرات التي سيطرت عليها خلال المواجهات مع جهاز الردع .

ويأتي ذلك عقب ان كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ورئيس الأركان العامة بطرابلس محمد الحداد، بالتدخل لفض الاشتباكات في العاصمة طرابلس.