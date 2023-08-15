طرابلس.. جهاز الطب العسكري يكشف حصيلة للضحايا ومستجدات إخلاء العائلات

كشف عبدالرحمن كبلان مدير مكتب الإعلام بجهاز الطب العسكري عن انتشال جثة واحدة حتى الآن إضافة إلى الثلاث جثث التي سبق انتشالها للمتقاتلين من اللواء 444 وجهاز الرع جنوبي العاصمة طرابلس .

وأشار مدير مكتب الإعلام بجهاز الطب العسكري الى أنه تم إسعاف 11 حالة مصابة بين عسكريين ومدنيين، وانتشال جثة واحدة حتى الآن.

وأكد كبلان أن فرق الطب العسكري تمكنت من إخلاء 7 عائلات من منطقة طريق الشوك و طريق السدرة.

وأفاد مدير مكتب الإعلام بجهاز الطب العسكري الى أن إجمالي العائلات التي تم إجلاؤها من تلك المنطقة من قبل الجهاز 9 عائلات.

ولفت كبلان الى ان هذه الإحصائيات خاصة بعمل فرق جهاز الطب العسكري فقط ومختلف الأجهزة تعمل بأقصى مجهوداتها.