تفاصيل اعلان الاتفاق على وقف العمليات العسكرية في طرابلس وتعويض المتضررين

أعلن المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة، اليوم الثلاثاء عن وصولها إلى اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية على تسليم آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة لجهة محايدة .

وبحسب بيان المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة أعلن عن إيقاف جميع العمليات العسكرية في طرابلس وعودة الوحدات إلى ثكناتها وحصر الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة وتعويضها من الحكومة.

وحمل المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة المسؤولية الكاملة لأي خرق من أي طرف في بند إيقاف إطلاق النار وعودة الوحدات إلى ثكناتها.

وفي السياق، تشهد العاصمة طرابلس حالة من الهدوء الحذر إثر توقف اشتباكات جهاز الردع واللواء 444 قتال في حين تطلق اعيرة نارية في الهواء بين حين وآخر .