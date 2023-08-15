الدبيبة يطالب الداخلية ورئاسة الأركان بالتدخل لفض الاشتباكات بطرابلس

أخبار ليبيا 24

أصدر، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات إلى وزير الداخلية عماد الطرابلسي، ورئيس الأركان العامة للجيش بالحكومة، الفريق محمد الحداد، بالتدخل لوقف الاشتباكات التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس الإثنين بين جهاز الردع واللواء 444 قتال.

وطالب الدبيبة، بضرورة تدخل الوحدات التابعة للداخلية ورئاسة الأركان والوحدات المساندة لها لفض الاشتباكات ونشر عناصر أمنية من الشرطة والعمل على استتباب الأمن.

ولازالت الاشتباكات في طرابلس -رغم المناشدات بإيقافها- مشتعلة بين اللواء 444 قتال، التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، وقوة الردع والشرطة القضائية التابعتان لوزارة الداخلية، وذلك على خلفية اعتقال قوة الردع والشرطة القضائية على آمر اللواء 444، محمود حمزة.

وطالبت وزارة الصحة بحكومة الوحدة، اليوم الثلاثاء، طرفي النزاع المسلح المندلع جنوب طرابلس، إلى توفير ممرات آمنة لفرق الإخلاء والإنقاذ والطوارئ لإنقاذ المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات.

ودعا، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف، رمضان أبو جناح، طرفي النزاع إلى الدخول في هدنة، كي تتمكن فرق الإنقاذ والإخلاء من إجلاء المدنيين والجرحى والمرضى والقتلى.