عضو بمجلس الدولة يطالب الحكومة بتوضيح مايجري في طرابلس والاستقالة

طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري وحيد برشان، اليوم الثلاثاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بتوضيح الاحداث الاخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس من ثم الاستقالة .

ويوم امس، أعلن جهاز الردع عن اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444 قتـال، مؤكداً أن عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة منذ مساء امس الاثنين حتى اليوم الثلاثاء .

وقال برشان، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “على هذه الحكومة الفاشلة، الخروج لتوضيح ما يدور فى العاصمة ومعاقبة المسؤولين ثم الاستقالة” .