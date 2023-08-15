“مجلس النواب” يدين الأعمال القتالية وجرائم الخطف التي تشهدها طرابلس

أدان مجلس النواب، الأعمال القتالية وجرائم الخطف التي تشهدها مدينة طرابلس، والتي عرضت وتعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر، داعياً كافة الأطراف لوقفها فوراً والاحتكام إلى لغة العقل وفتح ممرات آمنة تضمن سلامة المواطنين وحرية تنقلهم.

كما يُحمّل مجلس النواب المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لرئيس الحكومة منزوعة الشرعية والمتسببين والمشاركين في الأعمال القتالية وجرائم الخطف وحالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها المدينة وضواحيها.

وطالب المجلس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بتحديد موقف واضح من حالة الفوضى وعدم الاستقرار والسلاح المنفلت والاقتتال وتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة للخطر ويدعوها لإعلان شجبها واستنكارها وادانتها لهذه الجرائم.

كما يطالب بإطلاق سراح مدير عام شركة النقل البحري المختطف في ظروف غامضة، ويُحمّل الخاطفين المسؤولية الجنائية على سلامته.

ووجه المجلس الدعوة لوزارة الصحة والأطقم والفرق الطبية والهلال الأحمر الليبي، لمباشرة مهامهم وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للعالقين في مناطق الاشتباكات ومساعدتهم على الخروج منها.