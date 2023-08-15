مصادر: نقل “محمود حمزة” إلى مقر تابع للواء 111 في طريق المطار

أعلنت مصادر مطلعة نقل آمر اللواء 444 قـتال، العقيد محمود حمزة، إلى مقر تابع للواء 111 بقيادة عبدالسلام الزوبي في منطقة طريق المطار بالعاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر من جهاز دعم الاستقرار أنه وبمبادرة من رئيس الجهاز منذ ليلة البارحة تم التوصل لاتفاق بين الأطراف المتصارعة أفضى إلى استلام آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة من قبل الجهاز كطرف محايد حقناً للدماء.

وكانت مصادر رسمية أكدت نقل محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال من مكان احتجازه في جهاز الردع بمعيتيقة إلى مقر جهاز دعم الاستقرار برئاسة غنيوة الككلي كونه جهة أمنية محايدة، وسيتم التحقيق معه في جهاز دعم الاستقرار بدلًا من الردع.

وأوضحت المصادر أن عبدالحكيم الشيخ القيادي في جهاز الردع هو من أجرى عملية نقل حمزة، وبحسب المصادر فإن نقل حمزة لمقر دعم الاستقرار جاء كنتيجة للاجتماع الذي جرى قبل ساعات بحي الأندلس.

تأتي هذه التطورات، حيث تشهد العاصمة طرابلس حالة من الهدوء الحذر إثر توقف اشتباكات جهاز الردع واللواء 444 قتال في حين تطلق اعيرة نارية في الهواء بين حين وآخر .

وأشارت المصادر ان عناصر اللواء 444 قتال لم تنحسب من المناطق والمقرات التي سيطرت عليها خلال المواجهات مع جهاز الردع .

ويأتي ذلك عقب ان كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ورئيس الأركان العامة بطرابلس محمد الحداد، بالتدخل لفض الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي