حراك انتفاضة الحسم والتغير يصدر بيانًا بشأن الاحداث الاخيرة في طرابلس

دعا حراك انتفاضة الحسم والتغير لإنقاذ ليبيا، اليوم الثلاثاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى الاضطلاع بدورهما وتحمل مسؤلياتهم بما يحقق الأمن والاستقرار في طرابلس.

ويوم امس، أعلن جهاز الردع عن اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444 قتـال، مؤكداً أن عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة منذ مساء امس الاثنين حتى اليوم الثلاثاء .

ودعا الحراك في بيان له، طرفي الاقتتال في طرابلس إلى تحكيم العقل ووقف الاشتباكات فورا وعودة الجنود والآليات إلى مقارتها.

وجدد الحراك دعوته لطرفي الاقتتال إلى الجلوس على طاولة الحوار لإيجاد الحلول السلمية لحفظ الدم الليبي وعودة الأمور إلىى مسارها.