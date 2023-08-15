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جهاز الاسعاف في طرابلس يناشد القوات بفتح ممر آمن لإخراج العالقين بمناطق الاشتباكات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

ناشد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، قوات اللواء 444 قتال، وقوات الردع، فتح ممر آمن لإخراج العالقين بمناطق الاشتباكات.

واضاف علي في تصريحات صحفية أن 3 حالات عالقة بمصحة قرة العين بطريق الشوك في عين زارة، بالإضافة لوجود أطفال حديثي الولادة، والأطقم الطبية والمرافقين.

ونوه انه يوجد ممرضة فلبينية الجنسية عالقة بمستشفى طرابلس الجامعي “مستشفى الطبي “.

وتابع ” 11 عائلة عالقة بالعمارة رقم 10 بعمارات الطبي، لم نستطع الوصول إليهم وإخراجهم. “

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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