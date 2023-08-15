مركز طب الطوارئ ينشر إحصائيته المبدئية لحصيلة الاشتباكات في طرابلس

نشر مركز طب الطوارئ والدعم، اليوم الثلاثاء إحصائيته المبدئية لحصيلة الاشتباكات في طرابلس حيث أعلن عن سقوط 27 قتيلاً وأكثر من 106 مصابًا.

ويوم امس، أعلن جهاز الردع عن اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444 قتـال، مؤكداً أن عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة منذ مساء امس الاثنين حتى اليوم الثلاثاء .

وأشار مركز طب الطوارئ والدعم، الى أنه تم إخلاء أكثر من 234 أسرة ونشر أكثر من 60 سيارة إسعاف وإنشاء 3 مستشفيات ميدانية.