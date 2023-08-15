مدير أمن طرابلس يحث رجال الشرطة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين

حث مديرية أمن طرابلس، اللواء خليل مصطفى وهيبة، رجال الشرطة على تقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الحماية، والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة..

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء خليل مصطف وهيبة مع رؤساء المكاتب والأقسام ومراكز الشرطة التابعين لمديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، في ظل الأحداص التي تشهدها طرابلس منذ أمس الإثنين.».

وقالت مديرية أمن طرابلس عبر موقع “فيسبوك”، إن الاجتماع جاء لـ«حث رؤساء المكاتب والأقسام ومراكز الشرطة على تقديم يد العون والمساعدة للمواطن الكريم، وحماية والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل الهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ والمستشفيات العامة».

كما طالب مدير أمن طرابلس رؤساء كل المكاتب والأقسام ومراكز الشركة بـ«اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، والإسهام في عودة الحياة بشكل طبيعي واعتيادي فى مناطق التوتر، وبث روح الطمأنينة والاستقرار في نفوس المواطنين».