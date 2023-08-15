مدير أمن طرابلس يدعو رجال الشرطة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين

عقد مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، اليوم الثلاثاء اجتماعًا برؤساء المكاتب و الاقسام و مراكز الشرطة في ضل الظروف الراهنة.

ويوم امس، أعلن جهاز الردع عن اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444 قتـال، مؤكداً أن عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة منذ مساء امس الاثنين حتى اليوم الثلاثاء .

ويأتي الإجتماع الذى عقده السيد المدير مع السادة رؤساء المكاتب والأقسام ومراكز الشرطه في ضل هذه الظروف الراهنة التى تمر بها العاصمة طرابلس وذلك لحث السادة رؤساء المكاتب والأقسام ومراكز الشرطه لتقديم يد العون والمساعدة للمواطن الكريم وحمايته والمحافظة علي الأموال والممتلكات العامه والخاصة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه كالهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ والمستشفيات العامه واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات والمساهمة في عودة الحياة بشكل طبيعي واعتيادي فى مناطق التوثر وبث روح الطمائنينة والاستقرار في نفوس المواطنيين.