مديرية أمن طرابلس تدعو المواطنين بالتواصل معها

دعت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء المواطنين بالتواصل معها في حال واجهتم مشاكل .
ويوم امس، أعلن جهاز الردع عن اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444 قتـال، مؤكداً أن عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة منذ مساء امس الاثنين حتى اليوم الثلاثاء .
وحرصاً من مديرية أمن طرابلس على مصلحة المواطن و تخفيفاً للأعباء عن كاهله تدعو المواطنين بتقديم بلاغاتهم عن طريق الأرقم الخاصة بغرفة السيطرة 01
0214631807
0214631808
0214631809
0216431492
0214631493
ورقم الطوارئ 193
بالإضافة إلى رقم بلاغات مكتب البحث الجنائى0214810630
وذلك لإستقبال الشكاوي و التواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم و تقديم كافة أوجه الدعم لهم
أضف تعليقـك