مديرية أمن طرابلس تدعو المواطنين بالتواصل معها

دعت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء المواطنين بالتواصل معها في حال واجهتم مشاكل .

ويوم امس، أعلن جهاز الردع عن اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444 قتـال، مؤكداً أن عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة منذ مساء امس الاثنين حتى اليوم الثلاثاء .

وحرصاً من مديرية أمن طرابلس على مصلحة المواطن و تخفيفاً للأعباء عن كاهله تدعو المواطنين بتقديم بلاغاتهم عن طريق الأرقم الخاصة بغرفة السيطرة 01

0214631807

0214631808

0214631809

0216431492

0214631493

ورقم الطوارئ 193

بالإضافة إلى رقم بلاغات مكتب البحث الجنائى0214810630

وذلك لإستقبال الشكاوي و التواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم و تقديم كافة أوجه الدعم لهم