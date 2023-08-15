بيان قيادة ثوار مصراتة يعلن حالة النفير لكتائب المدينة ويوجه دعوة لأهالي طرابلس

أصدرت قيادة كتائب ثوار مصراتة اليوم الثلاثاء بياناً بشأن الاحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس والاشتباكات بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال.

وأعلنت القيادة في بيان صادر عنها، “حالة النفير لكافة كتائب الثوار بالمدينة”.

وحمل البيان المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة مسؤولية فض النزاع واخراج العائلات العالقة في أماكن الاشتباكات.

وأضاف البيان أنه “في حال فشل الرئاسي والحكومة في فض النزاع سنكلف قوة عسكرية من الثوار لفعل ذلك”، مؤكداً أن “حكومة الوحدة تتحمل مسؤولية توغل التشكيلات المشرعنة التي أصبحت تصنع القرار”.

وطالب البيان الأهالي في طرابلس الخروج إلى الساحات في #مظاهرات عارمة لرفض الأعمال الإجرامية.