أعضاء مجلس بلدية سوسة يؤدون اليمين القانوني أمام “حماد”

أدى أعضاء المجلس البلدي المنتخب لبلدية سوسة، اليمين القانوني أمام رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، ووكيل عام وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية ابوبكر امصادف، بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي توفيق المسماري.

وأشاد حماد بالمسار الديمقراطي للبلديات والتأكيد على حق المواطنين في ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم عبر صناديق الاقتراع متمنيا حماد التوفيق للمجلس البلدي المنتخب سوسة، مذكرًا اياهم أن هذه المناصب تكليف وليست تشريف، وأنّهم يحملون بها أمانة على عاتقهم تجاه أهلهم في بلدية سوسة وأنّ من واجبهم أداء هذه الأمانة عبر خدمتهم بالشكل الأمثل وبما يخدم صالح البلدية ومرافقها والجهات التابعة لها حتى تصل الخدمات الى المواطنين بالبلدية.

وانتخب عبد الحكيم سليمان عميدًا للمجلس البلدي لبلدية سوسة، في عملية ديمقراطية شفافة.