مصادر: اجتماع للزوبي والككلي بحضور “محمود حمزة”.. وموعد اخلاء سبيله!

أفاد مصدر مطلع وفقاً لوسائل اعلام تلفزيونية أن اجتماع يجمع آمر اللواء 111 عبدالسلام الزوبي وآمر جهاز دعم الاستقرار “غنيوة الككلي” بحضور آمر اللواء 444 محمود حمزة في مقر الدعم والاستقرار.

وبحسب تصريحات للمصدر نقلها “تلفزيون المسار” أنه من المرجح إخلاء سبيل محمود حمزة آمر لواء 444 قتال الليلة .

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر مطلعة نقل آمر اللواء 444 قـتال، العقيد محمود حمزة، إلى مقر تابع للواء 111 بقيادة عبدالسلام الزوبي في منطقة طريق المطار بالعاصمة طرابلس.

وكانت مصادر أكدت استلام جهاز دعم الاستقرار بإمرة عبد الغني الككلي آمر اللواء 444 محمود حمزة بصحة جيدة دون إصابـات عقب خروجه من مقر الردع.

واشارت المصادر إلى أن أجهزة دعم الاستقرار والأمن العام ودعم المديريات ستباشر الانتشار في مواقع الاشتباك للفصل بين الطرفين.

وكانت مصادر رسمية أكدت نقل محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال من مكان احتجازه في جهاز الردع بمعيتيقة إلى مقر جهاز دعم الاستقرار برئاسة غنيوة الككلي كونه جهة أمنية محايدة، وسيتم التحقيق معه في جهاز دعم الاستقرار بدلًا من الردع.