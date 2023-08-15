شاهد عيان من منطقة صلاح الدين: الأوضاع هادئة الآن في طرابلس

العنوان

أكد شاهد عيان من منطقة صلاح الدين على أن الأوضاع في طرابلس الآن هادئة لأول مرة بعد اشتباكات دامت لأكثر من 24 ساعة بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع.

وأجاب الشاهد، الذي فضّل عدم نشر اسمه، على سؤال وجهته صحيفة العنوان بشأن الوضع الحالي في طرابلس: “الحمد لله استقر الوضع.. هدأت الاشتباكات”.

واندلعت الإثنين اشتباكات مسلحة بين اللواء 444 قتال، التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، وقوة الردع والشرطة القضائية التابعتان لوزارة الداخلية، وذلك على خلفية اعتقال قوة الردع والشرطة القضائية على آمر اللواء 444، محمود حمزة.

واستمرت الاشتباكات حتى مساء اليوم الثلاثاء دون توقف على الرغم من المناشدات لوقفها حتى وقت قريب.

وأكدت مصادر على أن جهاز الردع سلّم آمر اللواء 444 قتال إلى جهاز الاستقرار، ما اعتبره متتبعون على أنه خطوة لتهدئة الأوضاع بين المتقاتلين.

أصدر، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات إلى وزير الداخلية عماد الطرابلسي، ورئيس الأركان العامة للجيش بالحكومة، الفريق محمد الحداد، بالتدخل لوقف الاشتباكات التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس الإثنين بين جهاز الردع واللواء 444 قتال.

وطالب الدبيبة، بضرورة تدخل الوحدات التابعة للداخلية ورئاسة الأركان والوحدات المساندة لها لفض الاشتباكات ونشر عناصر أمنية من الشرطة والعمل على استتباب الأمن.