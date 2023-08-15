أول تعليق للواء 444 على اطلاق سراح “محمود حمزة” ووضع قواته في الميدان

علق مصدر من اللواء 444 قتال، اليوم الثلاثاء، بشأن اطلاق سراح آمره “محمود حمزة” موضحاً الوضع الميداني وموقف القوات في التمركزات التي تسيطر عليها.

وقال المصدر في تصريحات تلفزيونية لـ”المسار” أنه “بعد ساعات سيكون العقيد محمود حمزة في مقر اللواء.

وأوضح المصدر أن “غرفة العمليات باللواء لم تنهي حالة الطوارئ بعد وسيكون هناك بيان مفصل فور وصول أمر اللواء”.

وأكد المصدر “أن قوات اللواء لازالت متمركزة في المقرات التي سيطرت عليها وننتظر وصول آمر اللواء لدراسة الموقف وتنفيذ الأوامر”.

وكانت مصادر أكدت استلام جهاز دعم الاستقرار بإمرة عبد الغني الككلي آمر اللواء 444 محمود حمزة بصحة جيدة دون إصابـات عقب خروجه من مقر الردع.

وأكدت أنه من المرجح إخلاء سبيل محمود حمزة آمر لواء 444 قتال الليلة .

واشارت المصادر إلى أن أجهزة دعم الاستقرار والأمن العام ودعم المديريات ستباشر الانتشار في مواقع الاشتباك للفصل بين الطرفين.