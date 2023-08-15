طرابلس.. مصحات ومستشفيات تعلن حاجتها الشديدة لمتبرعي فصائل الدم

أعلنت مصحات الإستقلال والفتح والمجد والنجاة ومصرف الدم فرع طريق الشط ومستشفي معيتيقة العسكري، عن حاجتهم الشديدة إلى متبرعين من مختلف فصائل الدم لجرحى الاشتباكات جنوبي طرابلس بين الردع بإمرة عبدالرؤوف كارة واللواء 444 قتال بإمرة محمود حمزة.

ويوم امس، أعلن جهاز الردع عن اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444 قتـال، مؤكداً أن عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة منذ مساء امس الاثنين حتى اليوم الثلاثاء .