قرار بتأجيل امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الثانوي بمراقبتين في طرابلس

أعلن المركزالوطني للامتحانات تأجيل امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بمراقبتي التربية والتعليم ببلديتي عين زارة و سوق الجمعة اليوم الأربعاء.

ويوم الاثنين، أعلن جهاز الردع عن اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444 قتـال، مؤكداً أن عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة منذ مساء الاثنين حتى مساء الثلاثاء .

وأكد المركز الوطني للامتحانات بأن الامتحانات ستستأنف الخميس المقبل وفق الجدول المعتمد وترحل مواد يومي الثلاثاء والأربعاء إلى آخر يوم في الامتحانات.