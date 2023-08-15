تقارير إخبارية تواكب ليلة الاشتباكات الجديدة في العاصمة طرابلس

ليبيا – واكب تقريران إخباريان نشرتهما وكالتا أنباء “رويترز” الأميركية والفرنسية سير الاشتباكات الضاربة للعاصمة طرابلس ليل الإثنين الثلاثاء.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمت أبرز ما ورد فيهما من مضامين إخبارية صحيفة المرصد وصفا هذا القتال الجديد بـ”الأسوأ” منذ شهور ناقلة عن أحد سكان ضاحية الفرناج قوله:”سمعنا إطلاق نار ونخشى على سلامتنا”.

ووفقا للتقريرين قام مسلحون بإغلاق طريق رئيسي في منطقة عين زارة بالقرب من مكان الاشتباكات فيما قال مسؤول في وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال رفض الكشف عن هويته إن القتال اندلع بين اللواء 444 وقوة الردع الخاصة.

وبحسب التقريرين تسبب القتال المندلع على خلفية اعتقال الردع الخاصة المعلنة لنفسها مستقلة عن الوزارات الأمنية لآمر 444 التابع لوزارة الدفاع بحكومة تصريف الأعمال محمود حمزة من دون توضيح إن كان ما حدث بناء على أمر قضائي أو لأسباب أخرى.

ترجمة المرصد – خاص