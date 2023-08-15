البركي: طرابلس من عودة الحياة إلى عودة الاشتباكات والخطف والقتل

ليبيا – علق المرشح الرئاسي عبد الرحيم البركي وكيل وزارة التعليم في حكومة عبد الله الثني،على الاشتباكات الدائرة بين جهاز الردع واللواء 444.

البركي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،تساءل:” من سيحاسب هؤلاء على ما يفعلون بين الفينة والأخرى بطرابلس وأهلها أم أن هؤلاء فوق القانون؟”.

وأضاف:”طرابلس من عودة الحياة إلى عودة الاشتباكات والخطف والقتل”.

وأكد البركي أن عودة الحياة تكمن في استتباب الأمن الحقيقي الذي توفره مؤسستا الجيش والشرطة المنضبطتين بالقانون،مختتما:” الكذب مشواره قصير”.