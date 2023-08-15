المبعوث الأميركي يعلق على إطلاق آمر اللواء 444 ووقف الاشتباكات في طرابلس

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، إن ليبيا حققت تقدمًا خلال الأشهر الماضية على عدة أصعيدة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن العنف الذي اندلع في العاصمة طرابلس يمكن أن يعيق هذا التقدم.

وأشار نورلاند، في مداخلة مع قناة «الجزيرة» القطرية من تونس، مساء الثلاثاء، إلى إطلاق آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة ووقف إطلاق النار، وذلك «بناء على مفاوضات جرت بين قيادات عسكرية ورؤوس الدولة»، متابعًا: «نحن مستمرون في مراقبة مجريات الأمور على الأرض لنتأكد من وقف القتال».

ودعا جميع الأطراف المتقاتلة إلى الكف عن زعزعة الاستقرار، منوها بأن «ليبيا حققت تقدمًا كبيرًا في الأشهر الماضية نحو توحيد البلاد وإجراء الانتخابات وليس من مصلحة أحد إعاقة هذا التقدم»، مشددًا على أن الولايات المتحدة تنوي الاستمرار في دعم القادة الليبيين للانخراط في حوار لتوحيد البلاد وإجراء الانتخابات.

على وجه الخصوص تحدث السفير الأميركي عن تقدم لجنة 5+5 لتحقيق هيكلية عسكرية موحدة للسيطرة على الحدود الجنوبية لليبيا مع السودان وغيرها من دول الجوار، وكذلك التقدم على صعيد الجهود المبذولة لتحقيق رقابة شفافة على عائدات النفط بتأسيس لجنة مالية عليا.

ولفت إلى أن العودة للقتال يمثل مبعث قلق دائمًا، لكنه شدد على أن المهم حاليًا احتواء العنف فورًا. واعتبر أيضًا أن هناك «مظالم مشروعة لأطراف مختلفة، لكن يمكن حلها عن طريق الحوار».

المصدر الوسط