تكالة والدبيبة يبحثان الأحداث التي شهدتها طرابلس

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري “محمد تكالة” بمقر المجلس أمس الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة”. “.

وفي مستهل اللقاء، قدم “الدبيبة” خلال زيارته التهنئة لرئيس وأعضاء مكتب الرئاسة بمناسبة انتخابهم وتوليهم لمهامهم.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، ناقش الطرفان خلال اللقاء عددًا من الملفات السياسية والأمنية في البلاد، وعلى رأسها الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

كما تمت مناقشة الجهود المبذولة لإجراء الاستحقاق الانتخابي، تلبية لتطلعات الشعب الليبي في أقرب وقت ممكن.

جاء اللقاء بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس “عمر العبيدي” ومقرر المجلس “بلقاسم دبرز”.