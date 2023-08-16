عمار: المنتفعون من الحروب يسترزقون على تدهور أمن العاصمة من أجل مصالحهم

ليبيا – وصف آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب ناصر عمار، قرار القبض على آمر اللواء 444 بـ “المتهور وأنه يقود إلى مجازر ودماء”.

عمار وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:”هناك من يريد الزج بمنطقة سوق الجمعة في حرب شوارع لا تبقي ولا تذر أو بالقذائف العمياء قذائف الموت التي لا تعي أين تسقط، ليتهجر من بعد ذلك الآلاف، فتدمر بيوت وأرزاق”.

وتساءل عمار :” من الذي من مصلحته دخول طرابلس في حرب؟”، لا شك أنهم المنتفعون من الحروب الذين يسترزقون على مصلحة تدهور أمن العاصمة من أجل مصالحهم “.

وطالب أصحاب العقل والضبط والربط في طرابلس أن يوقفوا هذه “المهازل”،مؤكدا أنه ليس من صالح قوة الردع الدخول في حرب مفتوحة وهي منزوية على نفسها في قوقعة معيتيقة، على حد تعبيره.

عمار ختم:” المتربصون يحيطون بها من كل جانب وإذا بدأت الحرب فإن المعسكرين جنوب طرابلس الكبرى وغربها وشرقها ، سيكونون خلال ساعات على أسوار معيتيقة، بلاش لعب راكم مازلتوا صغار”.